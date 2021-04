OVERBLIK: Bidens første 100 dage bød på vacciner og hjælpepakker

Her lidt over tre måneder efter har USA bedre styr på pandemien, men der venter stadig Biden et par hovedpiner forude.

Da Joe Biden fik nøglerne til Det Hvide Hus for 100 dage siden, overtog han et USA midt i et coronamareridt.

Her følger et overblik over tre af Bidens væsentligste bedrifter i hans første tid som præsident og tre områder, hvor der stadig er meget at gøre:

* Bedrifter:

1. Covid-19-vacciner.

Coronapandemien var den største udfordring for Bidens administration, da han blev indsat 20. januar. Løsningen har været massevaccination.

Her har Biden leveret, og i sidste uge markerede han, at over 200 millioner vacciner var blevet givet, hvilket er dobbelt så højt som Bidens oprindelig mål om at få vaccineret 100 millioner amerikanere i løbet af hans første 100 dage.

Samtidig er antallet af daglige coronadødsfald i USA er faldet markant.

2. Økonomiske hjælpepakker.

Biden underskrev i marts en historisk stor hjælpepakke på svimlende 1900 milliarder kroner til at hjælpe USA's coronaramte borgere og virksomheder.

Selv om Demokraterne har flertal i Kongressen, er flertallet så snævert, at Biden måtte arbejde hårdt for at få hjælpepakken vedtaget.

3. Udenrigspolitisk nytænkning.

Biden har prioriteret at genskabe udenrigspolitiske alliancer, som led et knæk under den tidligere præsident Donald Trump.

Som den første udenlandske leder besøgte Japans premierminister, Yoshihide Suga, forleden Det Hvide Hus for at vise, at USA er seriøs omkring båndene til Asien.

* Hovedpiner:

1. Samarbejde i Kongressen.

Det snævre flertal til Demokraterne i Kongressen kan gøre det svært for Biden at lykkes med store projekter som en grønnere økonomi, politireform og indvandring.

Midtvejsvalget i Kongressen til næste år kan desuden betyde, at Demokraterne mister sit flertal.

2. Indvandring.

Bidens akilleshæl er hans håndtering af ulovlig indvandring ved den sydlige grænse i USA.

Den nye administration var uforberedt på stigningen af migranter, hovedsageligt fra Mellemamerika, og har givet forvirrende og forskellige meldinger om loftet for, hvor mange flygtninge USA kan tage ind.

3. Udenrigspolitiske problemer.

Selv om Biden har været hurtig til at genskabe udenrigspolitiske alliancer, så er hans planer for at håndtere USA's modstandere stadig uklare og ufærdige.

Han har endnu heller ikke stået over for en reel udenrigspolitisk krise, og lande som Kina, Iran, Nordkorea og Rusland kan hurtigt skabe problemer.