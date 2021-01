Blandt Bidens prioriteter er, at USA igen tilslutter sig den klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015. Trump besluttede i 2017 at trække USA ud af aftalen. (Arkivfoto).

OVERBLIK: Biden vil styrke våbenkontrol og coronaindsatsen

Joe Biden vil så hurtigt som muligt blandt andet have USA til igen at være del af WHO og Parisaftalen.

Demokraten Joe Biden har adskillige planer for, hvad der skal ske, efter at han onsdag er blevet taget i ed som præsident for USA.

Allerede i løbet af de første timer som præsident agter han at sætte tiltag i værk, som har til formål at tilbagerulle nogle af Donald Trumps omstridte politikker.

Læs her, hvad Biden blandt andet vil gøre på sin allerførste dag som præsident:

* Indføre krav om mundbind i offentlige bygninger og ved rejser på tværs af delstater.

* Melde USA tilbage ind i Parisaftalen, den internationale klimaaftale, som Trump trak landet ud af i 2017.

* Fjerne rejserestriktioner for indbyggere fra en række muslimske lande, som Trump indførte i 2017.

* Genindføre 100 love og regler for helbred og miljø, som blev svækket eller fjernet under Trump.

* Begynde arbejdet med at få USA til igen at være en del af atomaftalen med Iran, som Trump trak USA ud af i 2018.

* Slutte sig til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) igen. Trump trak USA ud af WHO, da han mente, at organisationen havde fejlet under coronapandemien.

* Lancere et lovforslag, som gør det lettere at få amerikansk statsborgerskab for personer, som allerede bor i USA uden de rigtige papirer. Det tæller omtrent 11 millioner mennesker.

* Indføre tiltag for at forhindre, at mennesker, som kom ulovligt til USA som mindreårige, bliver smidt ud af landet.

* Fremlægge lovforslag for at styrke kontrollen med våben.

* Fjerne forbuddet mod transkønnede i militæret, som Trump indførte.

Udpluk af målsætninger for de første 100 dage:

* Bruge 1,9 billioner dollar - cirka 11.667.426.900.000 kroner - på at få mere gang i udrulningen af coronavacciner og give økonomisk hjælp til millioner af amerikanere.

* Organisere et klimatopmøde, som skal få verdensledere til mere målrettet at håndtere klimaproblemer, herunder særligt udledning fra shippingindustrien og luftfartsindustrien.

* Fjerne skattelettelser fra 2017, som ifølge Biden favoriserer rige amerikanere. De fjernede skattelettelser skal medfinansiere mange af Bidens tiltag.

* Mindst 100 millioner amerikanere skal have fået første skud coronavaccine.

Kilder: NRK, Reuters og CBS News.