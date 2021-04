OVERBLIK: Biden talte til Kongressen om corona og Kina

Den amerikanske præsident, Joe Biden, brugte sin første tale til begge Kongressens kamre på at opfordre lovgiverne i lokalet til at arbejde sammen om en økonomisk vej ud af coronakrisen.

Her er fem udpluk fra talen:

* Coronapandemien:

Joe Biden sagde, at USA's udrulning af vacciner mod coronavirusset er den "største logistiske bedrift" i nationens historie.

Han fremhævede også, at USA's kongres har fået vedtaget en 1900 milliarder kroner stor coronahjælpepakke, der skal hjælpe USA tilbage på sporet efter coronakrisen.

- I aften kommer jeg for at tale om krise - og om muligheder. Om at genopbygge vores land og genoplive vores demokrati. Og om at vinde USA's fremtid, sagde Biden.

* Jobs:

Hele 43 gange nævnte Joe Biden ordet "jobs". Under sin tale gjorde han det klart, at USA's fokus bør være at genoprette økonomien. Det skal blandt andet ske ved hjælp fra "den største jobplan siden Anden Verdenskrig".

- Arbejderklassen i USA er blevet overset, og denne plan skal give dem endnu en chance, sagde præsidenten.

* Skatter:

Biden opfordrede Kongressen til at sætte skatterne op for velhavende amerikanere og virksomheder.

Det skal bidrage til at finansiere jobplanen og pakken, der har fået navnet "The American Families Plan", som blandt andet skal være med til at skabe bedre vilkår for kvinder gennem børnepasning og uddannelse.

- Jeg vil ikke pålægge nogen skattestigning til folk, der tjener mindre end 400.000 dollar om året. Men det er på tide, at virksomheder og den rigeste procent i USA begynder at betale en rimelig del, siger Biden.

* Kina:

En stor del af Bidens argumenter for at investere i den amerikanske økonomi var behovet for at konkurrere mod Kina.

- Vi er i konkurrence med Kina og andre lande om at vinde det 21. århundrede, sagde præsidenten blandt andet.

Biden tilføjede, at han havde talt i telefon med Kinas præsident, Xi Jinping, i to timer under deres første opkald efter indsættelsen.

- Vi glædede os over konkurrencen - og vi vil undgå en konflikt.

* Politireform:

Biden opfordrede Kongressen til at vedtage en politireform, der skal gøre op med racisme og politivold. Stod det til Biden, skal den vedtages inden udgangen af maj.

- Lad os få vedtaget en politireform næste måned for at markere årsdagen for George Floyds død, sagde Biden.

Kilder: AP, AFP, Reuters.