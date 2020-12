OVERBLIK: Aviser i EU ser på brexitaftale med skepsis

I Paris skriver Le Monde, at briterne nu står over for samme dilemma som for et halvt århundrede siden med hensyn til dets plads i verden: "Mens Tyskland og Frankrig kastede sig ud i opbygningen af Europa, så afholdt briterne sig fra at være med. Det var for snævert for Storbritannien at gå med i et projekt, som var indledt af krigens tabere".

I München skriver Süddeutsche Zeitung, at "de, der tror, at brexit-dramaet slutter med den indgåede aftale, vil blive stærkt skuffede". I avisens leder hedder det, at dramaet vil fortsætte i årtier, og det fremhæves, at "den triumferende tone", som Boris Johnson har anvendt om aftalen, har været fraværende i det meste af EU.

Der Spiegel vurderer, at de hårde realiteter omkring brexit kan medføre forandringer af briternes "exceptionalisme" - som blandt andet har rod i deres særlige historie som tidligere imperium. Mange britiske politikere og borgere anser ikke sig selv som europæere blandt andre europæere. De ser deres land som særlig udvalgt.

I Madrid skriver El Mundos lederskribent, at brexit er "et lavpunkt ikke blot i Storbritanniens nyere historie, men den mest ødelæggende og uoprettelige konsekvens af populistiske strømninger i mange vestlige demokratier i 2016". Mens USA ryster Trumps valgsejr i 2016 af sig for at genindtage deres rolle, indflydelse og omdømme, så er Storbritannien domineret af en excentrisk plan hos en konservativ elite, som vil vinde global indflydelse i splendid isolation.

El Pais pointerer, at EU holdt sammen, og at det har historisk betydning, at Tyskland og Frankrig i de sidste minutter af forhandlingerne afviste at lade Boris Johnson tale individuelt med Emmanuel Macron og Angela Merkel.

I Zürich skriver det ansete dagblad Neue Zürcher Zeitung, at der "er ingen vindere ved brexit. Avisen mener, at briterne med brexit har begået en økonomisk "selvlemlæstelse".

I London skriver Sunday Times, at Johnson over for sine kritikere har bevist sine evner til at lede sit land.

The Times understreger, at der er grund til at fejre aftalen, da det i sig selv er en bemærkelsesværdig præstation, at den er indgået.