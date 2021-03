OVERBLIK: AstraZeneca-vaccinen er kommet i verdens søgelys

Her kan du læse mere om situationen:

* Disse 18 lande har suspenderet brugen af vaccinen (i alfabetisk rækkefølge):

Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Demokratiske Republik Congo, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Island, Italien, Letland, Luxembourg, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland.

* Disse forløb har været med til at skabe bekymring:

En af de første historier kommer fra Østrig, hvor en 49-årig kvinde i begyndelsen af marts døde efter "omfattende problemer med koaguleringen af blodet". Ti dage tidligere havde hun modtaget AstraZeneca-vaccinen.

I Italien har en lærer mistet livet kort tid efter at have fået vaccinen. Det er ikke oplyst, hvad lærerens nærmere dødsårsag var.

Norge meddeler 13. marts, at tre sundhedsansatte, der havde fået vaccinen, var indlagt med blodpropper. En af dem er senere død. En er udskrevet.

I Danmark er en 60-årig kvinde død efter at have fået vaccinen. Lægemiddelstyrelsen bider særligt mærke i forløbet, fordi kvinden havde et lavt antal blodplader. Det er usædvanligt ved blodpropper, lyder det.

Ingen af ovenstående forløb vides at have noget med vaccinen at gøre.

* Så mange meldinger om blodpropper har myndighederne fået:

Indtil videre har hverken AstraZeneca selv eller Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) modtaget et usædvanligt højt antal meldinger om blodpropper blandt vaccinerede. Faktisk ligger antallet ifølge EMA lavere end det normale gennemsnit hos folk, der ikke har modtaget nogen vaccine.

AstraZeneca meddelte 14. marts, at selskabet havde modtaget 37 meldinger om blodpropper på tværs af 17 millioner vaccinerede i EU og Storbritannien.

EMA meddelte 11. marts, at man havde fået meldinger om 30 tilfælde af blodpropper blandt knap fem millioner vaccinerede i EU.

* Det siger EMA og WHO:

EMA, der står for at anbefale vacciner til brug i EU, er stadig af den "klare overbevisning", at vaccinens fordele opvejer dens risici.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler også stadig brugen af den.

EMA ventes torsdag at fremlægge foreløbige resultater af deres undersøgelser af mistænkelige forhold blandt vaccinerede.

Kilder: Business Insider, Lægemiddelstyrelsen og Reuters.