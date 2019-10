OVERBLIK: Angreb på eftersøgt IS-leder kom fra luften

Lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, menes at være blevet dræbt i et angreb udført af USA's militær i det nordvestlige Syrien.

Få et overblik over, hvad vi ved om angrebet:

* Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev angrebet udført natten til søndag dansk tid.

* Ifølge Reuters siger irakiske kilder, at angrebet blev gennemført, da Baghdadi forsøgte at få sin familie ud af Idlib-provinsen i det nordvestlige Syrien og havde sat kurs mod den tyrkiske grænse.

* Det amerikanske medie NBC skriver, at angrebet skal have fundet sted i byen Barisha.

* Til Reuters siger en tyrkisk embedsmand, at Baghdadi ankom til stedet, hvor han angiveligt blev slået ihjel, omkring 48 timer før angrebet.

* Militæret skulle have brugt helikoptere, jetfly og droner i et luftangreb. Helikopterne angreb et hus og en bil, og herefter skulle militær personel på landjorden have undersøgt stedet.

* Ingen amerikanske soldater skal være kommet til skade, oplyser amerikanske militærkilder til NBC.

* Angrebet kostede ni mennesker livet, herunder et barn og to kvinder. Også Abu Yamaan, som er højt placeret i Islamisk Stat, skulle være blandt de dræbte.

* IS-lederen skulle have detoneret en bombevest under angrebet, skriver CNN. Mediet skriver også, at den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, skulle have hjulpet det amerikanske forsvar i angrebet.

* Ifølge CNN afventer de amerikanske myndigheder, at en dna-prøve skal vise, hvorvidt den dræbte er Baghdadi. Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har ikke bekræftet nyheden over for CNN.

* Det Hvide Hus annoncerede natten til søndag, at det vil afsløre en stor nyhed klokken 14.00 dansk tid søndag. Samtidig skrev USA's præsident klokken 04.23 natten til søndag dansk tid på Twitter, at "noget meget stort er sket".

Kilder: Reuters, AFP, NBC, CNN.