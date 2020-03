OVERBLIK: Amerikanske delstater indfører restriktioner

Det har fået flere amerikanske delstater til at indføre "bliv hjemme"-regler i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

Det gælder delstaterne Californien, New York og Illinois.

Derudover ventes New Jersey og Connecticut at følge trop.

Her kan du få et overblik over, hvad reglerne betyder:

* Beboere beordres til at blive hjemme og ikke gå på arbejde - med mindre de arbejder i funktioner, der er af afgørende betydning for samfundet.

* Dem, der stadig må gå på arbejde, er blandt andre ansatte i sundhedsvæsenet, buschauffører og ansatte på nyhedsmedier.

* Beboere er tilladt at gå uden for for at handle vigtige fornødenheder samt at gå en tur.

* En række butikker og virksomheder kategoriseres som "afgørende", herunder apoteker, supermarkeder, banker, tankstationer, vaskerier, medier, herberger, udbringningsservices og luftfartsselskaber.

* Blandt de lukkede butikker og virksomheder er alle barer, natklubber, fitnesscentre, restauranter, shoppingcentre og andre offentlige begivenheder.

* I Californien kan overtrædelser af reglerne medføre bøder eller fængselsstraf.

* I New York kan overtrædelser blive straffet med bøde og tvungen nedlukning af butikker, der holder åbnet imod reglerne.

* I Illinois kan politiet kontrollere, at borgere overholder reglerne, men derudover er der ikke givet oplysninger om mulighed for straf.

Kilde: Reuters.