OVERBLIK: Amerikanerne stemmer også om ligestilling og stoffer

I Colorado er spørgsmålet til vælgerne, om der skal indføres en skat på nikotinprodukter, hvorfra pengene skal gå til sundheds- og undervisningstiltag.

I Oregon skal vælgerne stemme om, hvorvidt afgifterne på en pakke cigaretter skal stige fra 1,33 dollar til 3,33 dollar, og om der samtidig skal lægges en afgift på 65 procent af prisen på e-cigaretprodukter. Alle penge fra afgifterne skal ifølge forslaget gå til delstatens sundhedsmyndigheder.

* Vælgerne i Oregon og New Jersey skal kigge på straffen for at besidde stoffer.

I Oregon er der et forslag på stemmesedlen om at ændre straffen for besiddelse af "visse stoffer" og etablering af en afhængighedsbehandling af pengene fra statens hashskat.

I dag giver besiddelse af stoffer som kokain, heroin, lsd, ketamin og lignende mindst et år i fængsel. Hvis forslaget vedtages, vil strafferammen ændres, så det højst kan give 100 dollar i bøde - hvis nogen bøde overhovedet. Det vil stadig være ulovligt at fremstille eller sælge stoffer.

* I ørkenstaterne Nevada og Utah skal vælgerne tage stilling til spørgsmål om ligestilling.

I Utah er et forslag om at gøre forfatningen kønsneutral - altså ændre henvisning fra "alle mænd" til "alle personer".

I Nevada skal vælgerne tage stilling til, om de har ombestemt sig siden 2002, hvor et flertal stemte for at føje til delstatens forfatning, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde.

Vælgerne skal nu stemme om, hvorvidt tilføjelsen til delstatens forfatning skal udskiftes med en, der anerkender et ægteskab som værende mellem et par uden henvisning til parternes køn.

* I Illinois skal vælgerne tage stilling til, om politikerne skal have lov til at indføre et progressivt skattesystem - altså et system, hvor ikke alle betaler samme procentsats i skat af deres indkomst - sådan som vi har i eksempelvis Danmark.

Helt teknisk vil forslaget fjerne en del af delstatens forfatning, der kræver en ens skatteprocent for alle.