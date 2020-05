Distriktet Los Angeles har åbnet for sine strande efter seks ugers nedlukning. Her fra Manhattan Beach.

Artiklen: OVERBLIK: Aktuelle corona-dødstal for udvalgte hotspots

OVERBLIK: Aktuelle corona-dødstal for udvalgte hotspots

USA har for fjerde døgn i træk registreret over 1500 coronarelaterede dødsfald på et døgn.