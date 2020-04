OVERBLIK: Aktuelle corona-dødstal for udvalgte hotspots

Dødstallet som følge af coronaviruspandemien er lørdag morgen over 154.000. I det seneste døgn har USA registreret knap 4000 coronarelaterede dødsfald - næsten halvdelen i New York City.

Her kan du få et overblik over antallet af døde i en række udvalgte lande og den værst ramte by i øjeblikket, New York City.