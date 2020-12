OVERBLIK: Ældre og sundhedsarbejdere står først i vaccinekøen

* Vaccinen har øverste prioritet på fragtfirmaernes fly og lastbiler.

* Det er planen, at føderale politibetjente skal stå for sikkerheden og eskortere vaccinetransporterne fra produktionsfaciliteter til distributionssteder.

* Ifølge embedsmænd fra New York City vil byen åbne et vaccinekommandocenter over for rådhuset på mandag for at koordinere distributionen.

* Ifølge præsident Donald Trump bliver vaccinen gratis for alle amerikanere.

* Den første vaccine vil blive uddelt om mindre end 24 timer - altså inden natten til søndag dansk tid.

* Det er de enkelte delstatsguvernører, der bestemmer, hvem der skal have vaccinen først.

* Ifølge FDA kan vaccinen gives til personer på 16 år og derover.

* Sundhedsarbejdere og ældre mennesker på plejehjem ventes at blive de første modtagere af vaccinen i den første runde på 2,9 millioner doser.

* Det ventes, at den brede offentlighed i USA må vente nogle måneder endnu, før vaccinen bliver bredt tilgængelig.

* Vaccinen kommer med komplekse distributionsudfordringer, da den skal fragtes og opbevares ved minus 70 grader. Det kræver ultrakolde frysere eller store forsyninger af tøris.

* Pfizer har udviklet en særlig forsendelsesbeholder, der fyldes med tøris, så vaccinen ikke bliver ødelagt.

* Flere delstater har udtrykt bekymring for, om der er tøris nok til distribuering til fjerntliggende landområder.

* Ifølge Trumps administration er der nok vacciner til, at alle 330 millioner indbyggere i USA kan være vaccineret inden midten af 2021.

* Regeringen har bestilt 100 millioner doser af Pfizer og Biontechs vaccine. Det er nok til 50 millioner mennesker, da vaccinen skal tages af to omgange med tre ugers mellemrum.

* USA har derudover aftalt at købe 200 millioner doser af selskabet Modernas vaccine, der også kræver to doser til hver person, ligesom at regeringen har indgået en aftale med selskaberne J&J og AstraZeneca.

Kilder: FDA, Reuters.