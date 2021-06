Nyvalgt iransk præsident afviser at mødes med Joe Biden

Det siger han under sit første pressemøde siden sin valgsejr.

Irans nyvalgte præsident, den konservative Ebrahim Raisi, har ikke umiddelbart nogen planer om at mødes med USA's præsident, Joe Biden.

Raisi, der 3. august overtager præsidentposten fra Hassan Rouhani, kritiserer Biden for at støtte "umenneskelige sanktioner" mod Iran.

- Biden skal først løfte sanktioner for at få USA til at fremstå troværdigt igen, lyder det fra den 60-årige, kommende præsident.

Ebrahim Raisi er stærkt konservativ og tæt knyttet til Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Det er Khamenei - og ikke præsidenten - der har det sidste ord i alle statslige anliggender i Iran.

Der har været spændinger mellem Iran og USA, siden den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i 2018 trak USA ud af en atomaftale.

Trump indførte i samme ombæring sanktioner mod Iran.

Atomaftalen bliver i øjeblikket forhandlet igen af EU og den nye amerikanske administration under præsident Joe Biden.

Iran og USA er dog uenige om, hvem der skal tage første skridt.

Iran kræver, at USA opgiver indførte sanktioner, mens USA insisterer på, at Iran først skal leve op til alle de betingelser, som landet har underskrevet.

Det er endnu uvist, præcis hvordan den kommende præsident kommer til at håndtere forhandlingerne om at vende tilbage til atomaftalen. Men der skal være en god grund til at forhandle, understreger Raisi mandag:

- Jeg vil bakke op om alle forhandlinger, der garanterer vores nationale interesser, men vi kommer ikke til at forhandle for forhandlingens skyld.