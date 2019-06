Facebook-stifter Mark Zuckerberg er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre spredning af misinformation og falske nyheder. (Arkivfoto)

Nyt videofænomen giver Facebook hovedpine

Teknologiens udvikling har gjort det muligt at skabe manipulerede videoer, der virker meget realistiske. Der er frygt for, at det vil blive brugt i valgkamp.

De seneste år er det sociale medie ofte blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre spredningen af falske nyheder og usandheder, og nu er der endnu et fænomen, der kan give Facebook-stifter Mark Zuckerberg grå hår.

Med flere end to milliarder aktive brugere har Facebooks moderatorer nok at holde styr på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her