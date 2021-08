Nyt våben taget i brug for at redde truede dyr

Og det centrale Kenya er ingen undtagelse. Det østafrikanske land kæmper for at bevare det truede dyreliv, og en ny fremgangsmåde skal nu hjælpe dem:

Det er særligt afrikanske savanneelefanter, der har været hårdt ramte. Antallet af disse er faldet med mindst 60 procent gennem det sidste halve århundrede ifølge den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN.

Så piloterne, der er i gang med at klargøre deres fly i den meget lille lufthavn i Isiolo i det centrale Kenya, ved, at de er i frontlinjen i en kamp med omfattende konsekvenser for både mennesker og dyr.

- Elefanter er de væsentligste dyr, men når du er i stand til lokalisere alle truede arter, føler du, at optællingen er på rette spor.

Det siger piloten Chris Cheruiyot, imens han fastspænder sikkerhedsselen hos sin passager, Julius Kabete.

Med sig har Kabete et kamera og en lydoptager. Og de næste par timer vil han bruge på at tælle giraffer, zebraer, antiloper og andre dyr.

Det ambitiøse arbejde, der begyndte i maj, dækker arter i mere end 50 af Kenyas nationalparker og reservater såvel som private og samfundsbaserede naturfredningsforeninger.

Det gælder også det liv, der er i havet.

De informationer, der kommer fra optællingen, vil hjælpe det østafrikanske land med at fastlægge en langsigtet strategi for at redde det højt værdsatte dyreliv, der også er en kæmpe turistattraktion.

Men ud over at tælle dyrene skal spotterne spore dyrenes vaner - hvor de spiser, drikker og hviler sig.

På et hotel i Isiolo lytter et team til lydfiler, der er et af resultaterne af dagens arbejde.

Og de foreløbige data er "meget bekymrende", siger Fred Omengo.

Han er forsker hos vildtforvaltningen Kenya Wildlife Service, KWS, og forklarer, at mange af dyrene blev fundet omkring vandhuller - tæt på folks hjem.

Det er et tegn på en omfattende menneskelig indtrængen i dyrelivets territorie.

- Den begrænsede mad, der er tilgængelig, er dybest set en konkurrence mellem husdyr og vilde dyr.

- I de fleste tilfælde er det husdyr, der vil overtage, siger Omengo.

Men i menneskers forsøg på at holde dyrelivet ude betaler begge sider en skræmmende pris.

For næsten 500 mennesker blev overfaldet og dræbt af vilde dyr mellem 2014 og 2017, lød det fra KWS i en rapport, der blev offentliggjort i december 2019. Nyere tal har ikke været tilgængelige.

Og truslen mod mennesker og dyreliv bliver kun mere intens, lyder advarslen fra forkæmperne for naturfredning.

- Alle dyrelivets stier er blevet lukket af mennesker, og nu vil elefanter have vand. De ved, hvor det er, men kan ikke komme derhen, siger Robert Obrein fra KWS.

- Vi er trængt ind i områder, vi aldrig har været i før, og det griber mere og mere om sig. Det betyder, at vi om ti år måske ikke har dyreliv uden for fredede områder.