Nyt studie: Brexit gør skandinaver i Storbritannien utrygge

- Brexit har gjort det klart for de herboende nordboere, at de er indvandrere. Sådan har de ikke tidligere opfattet sig selv, siger sociolog Saara Koikkalainen i en pressemeddelelse fra universitetet i den finske hovedstad.

Undersøgelsen er foretaget dels via internettet, dels ved hjælp af interviews med personer fra de nordiske lande bosat i Storbritannien.

Der er ifølge pressemeddelelsen generelt tale om en privilegeret gruppe af mennesker, der ofte har gode stillinger og let passer sig ind i det britiske samfund.

Men efter at et flertal af briterne stemte ja til at lade landet skilles fra EU, er der ifølge de interviewede personer en anden stemning omkring dem.

- Jeg er ikke blevet diskrimineret, men jeg føler mig mindre velkommen, siger en svenske kvinde eksempelvis i studiet.

En finsk kvinde siger ifølge studiet, at brexitprocessen har fået hende til at "føle sig meget uvelkommen på et personligt plan" og givet hende en bedre forståelse for, hvordan det må føles at være indvandrer.

En anden kvinde fortæller ifølge studiet, at hun efter brexitafstemningen begyndte at få "flere ubehagelige kommentarer på gaden, når det gik op for folk, at jeg var udlænding".

Reaktionerne på den ændrede stemning er ifølge studiet blandede.

Nogle vælger at flytte til deres hjemland, mens andre fortsætter deres hverdag i Storbritannien helt uændret.

Fælles for dem er ifølge studiet, at de generelt er blevet mere usikre på, hvad fremtiden bringer, og at deres tiltro til det britiske samfund er mindsket.

Storbritannien skal efter planen forlade EU 31. oktober.