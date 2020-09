Nyt middel sænker coronapatienters behov for respirator markant

Medicinalselskabet Roche hævder at have udviklet et effektivt præparat til patienter med covid-19, der får lungebetændelse.

Ifølge Roche vil patienter, der får midlet efter at have udviklet lungebetændelse, have 44 procent mindre risiko for at få brug for en respirator eller i sidste ende dø af sygdommen.

Selskabet henviser til resultatet af en såkaldt fase 3-test, der er blevet gennemført i en lang række lande, heriblandt USA.

- Studiet viste, at Actemra/RoActemra (lægemidlet, red.) kan reducere behovet for respiratorer for patienter med covid-19-relateret lungebetændelse.

Det siger Roches chef for produktudvikling, Levi Garraway, i en meddelelse.

Roche vil nu dele resultaterne med myndighederne - blandt andet USA's lægemiddelstyrelse, FDA.

Det er første gang, at der er gennemført et globalt fase 3-studie, hvor der har været særligt fokus på patienter fra forskellige minoritetsgrupper.

Ifølge Roche er disse grupper ofte underrepræsenteret i kliniske test. Samtidig har minoritetsgrupper været særligt udsatte for smitte under den globale pandemi.

De fleste deltagere i studiet havde latinamerikansk baggrund. Et stort antal sorte og indfødte amerikanere deltog også i testene, oplyser Roche.