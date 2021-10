Nyt kraftigt jordskælv rammer nær den græske ferieø Kreta

Et jordskælv med en beregnet styrke på 6,4 har tirsdag ramt nær den græske ø Kreta, der blandt andet er et populært rejsemål.

Skælvet har ikke umiddelbart ført til større ødelæggelser eller tilskadekomne.

Kreta, der er Grækenlands største ø, blev også ramt af et større jordskælv for godt to uger siden. Her mistede en person livet.

Tirsdagens jordskælv ramte klokken 11.24 dansk tid. Dets epicenter lå 24 kilometer fra byen Zakros, oplyser observatoriet. Epicenteret er 405 kilometer sydøst for Grækenlands hovedstad, Athen.

- Epicenteret ligger i havet - langt væk fra beboede områder, siger den græske seismolog Gerassimos Papadopoulos til den græske Skai Radio.

Den 27. september forårsagede et jordskælv med en beregnet styrke på 5,8 ødelæggelser på Kreta. En blev dræbt, og adskillige kom til skade.

Hundredvis af bygninger blev ligeledes ødelagt, og over 3000 hjem blev efterfølgende vurderet som værende usikre at bo i. Der er derfor stadig mange personer på øen, der midlertidigt bor i telte eller skurvogne.

Efthymis Lekkas, leder af Grækenlands institut for jordskælvsbeskyttelse, meddeler, at de to jordskælv ikke har nogen forbindelse til hinanden.

Tirsdagens skælv ser heller ikke ud til at have ramt lige så voldsomt.

- Vi har ikke fået nogen meldinger om tilskadekomne. Der er måske nogle mindre skader på nogle gamle bygninger, siger en embedsmand fra beredskabsmyndighederne i Kreta til nyhedsbureauet Reuters.

I oktober sidste år ramte et jordskælv med en styrke på 7,0 i Det Ægæiske Hav mellem den græske ø Samos og byen Izmir i det vestlige Tyrkiet.

114 mennesker blev dræbt i Tyrkiet, og over 1000 kom til skade.

I Grækenland blev to teenagere dræbt på Samos.

Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS), der monitorerer jordskælv over hele verden, betegner jordskælv med en styrke på omkring 6 som et moderat jordskælv, der typisk kan forårsage materiel skade.

Jordskælv med en styrke på omkring 7 betragtes som store jordskælv, der både kan koste menneskeliv og store ødelæggelser.

Alle jordskælv med en styrke på over 8 betragtes som svært ødelæggende med både voldsom materiel skade og mange ofre.

Der er kun registreret fem jordskælv med en styrke på 9 eller mere i historien. Det kraftigste var på 9,5 i Chile i 1960.