Nyt kontrolmateriale fra EU skal forhindre fejl i coronatest

Laboratorier i EU skal have mulighed for at kontrollere, om deres coronavirus-test fungerer korrekt.

Formålet er at undgå falske negative prøvesvar.

Udviklingen af materialet er et vigtigt skridt i kampen mod coronapandemien, siger Mariya Gabriel, som er EU-kommissær for forskning og innovation med ansvar for FFC.

- Det nye kontrolmateriale har potentialet til at forbedre EU's kapacitet til at reagere på virusudbruddet og undgå, at værdifulde ressourcer spildes af ineffektive test, siger hun.

Et positivt kontrolmateriale garanterer ifølge forskerne, at coronavirus-testen fungerer korrekt.

På den måde kan det undgås, at en test giver et negativt resultat, selv om en person har virusset.

For der er behov for en garanti om, at de coronavirus-test, som bliver lavet, viser det rette resultat, mener Stella Kyriakides. Hun er EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed.

- Hurtig og pålidelig laboratorietest er grundlæggende for vores strategi mod coronavirus. EU-forskeres arbejde med at udvikle test-kontrolmateriale vil muliggøre verifikation af millioner af test i hele EU.

- Det er en stor præstation af vores forskere og vil være afgørende for vores exitstrategi, når det er tid til at begynde at løfte sociale distancetiltag, siger hun.

Onsdag er 3000 prøver af kontrolmaterialet klar til at blive sendt til testlaboratorier i hele EU.

Det kræver kun en lille mængde af materialet for at kontrollere en coronavirus-test.

Det betyder, at et prøverør er nok, til at laboratoriet kan kontrollere op til 20.000 test.

På den måde kan de 3000 prøver af materialet gøre det muligt at kontrollere op mod 60 millioner test i hele EU.