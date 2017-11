Nyrige kineseres skinkesult sender prisen i vejret i Spanien

I Kina har landets stigende antal velhavende borgere fået smag for den spanske delikatesse iberisk skinke, som i løbet af blot et årti er landet på hylderne i mange kinesiske supermarkeder.

- Det er nu, at den iberiske skinke vil lande det rette sted: Som et produkt på højde med kaviar eller trøffel, siger René Lemée, der er eksportchef i virksomheden Cinco Jotas, til avisen.

Cinco Jotas begyndte at sælge skinken i Kina i 2014. I dag er det virksomhedens største udenlandske marked.

- Den økonomiske krise i Spanien har været en tilskyndelse til at vende sig mod udlandet, og det har gjort det muligt for flere folk at lære skinken at kende og blive forelsket i den, siger han til El País.

Men succesen i Kina er ikke uden omkostninger, pointerer Lemée.

Det tager mange år at producere iberisk skinke. De særlige griseracer, som blandt andet lever af agern, har begrænset plads at græsse på. Det skal nemlig være på såkaldte "dehesas". Det er marker, hvor der vokser egetræer.

- Vi kan ikke producere den skinke, vi gerne vil, fordi vi har brug for to hektar land til hvert dyr, siger eksportchefen.

Derfor vil prisen fortsætte med at stige, fastslår René Lemée.

The Guardian skriver, at prisen på skinkerne er steget med ti procent. Et lår på 7,5 kilo kan koste mellem 150 euro og 600 euro.

Roberto Batres er enig i René Lemées vurdering. Han står i spidsen for Shanghai de Delaiberia Gold, som eksporterer skinke, vin og olivenolie til Kina.

- Det er uundgåeligt, at prisen i Spanien kommer til at stige, siger han til The Guardian.

- Virksomhederne, som har handelslicens i Kina, har ikke nok skinke til at imødekomme kinesernes efterspørgsel.

Derfor er kineserne blandt andet begyndt på at importere råt grisekød, der er frosset ned. Så vil de selv tørre og lagre kødet.

Det er en proces, som for mange stadig er lige så mystisk som at fremstille fin vin, skriver den britiske avis.

Når benet skal skæres af, bliver det blandt andet sat på en ramme kaldet jamonero, og så skal det skæres manuelt med et langt, smalt knivblad.

- De har etableret en skinke-skære-skole i Kina, siger Batres.

- Det er et tegn på, hvor langt produktet har trængt ind i markedet.

Men indtil videre, tilføjer Roberto Batres til The Guardian, er den kinesiske skinke stadig meget salt.