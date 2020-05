Medie: Tysk regering vil åbne for turisme i EU fra 15. juni

Den tyske forbundsregering ønsker at ophæve sin advarsel mod turistrejser til 31 europæiske lande fra den 15. juni, hvis situationen omkring coronavirusudbruddet tillader det.

Nyhedsmagasinet skriver, at der er udarbejdet et regeringsforslag, som der måske vil blive opnået enighed om ved et møde i den tyske regering onsdag.

Papiret viser, at forbundsregeringen har planer om at tillade rejser til de 26 andre EU-lande samt Storbritannien og de fire ikke-EU-lande i Schengenaftalen - Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, sagde den 18. maj, at Tyskland håbede at lempe alle rejseadvarsler mod turistrejser til udlandet fra 15. juni.

Der var tirsdag også medierapporter om, at Tyskland vil lempe reglerne om at holde afstand i det sociale liv fra den 29. juni - en uge tidligere end hidtil planlagt.

Forbundskansler Angela Merkel og ministerpræsidenterne for de 16 delstater vil onsdag forsøge at nå til enighed om, hvordan Europas største økonomi igen kommer op i omdrejninger, uden at coronaudbruddet blusser op igen.

Merkel har mange gange indskærpet, at det er nødvendigt at gå forsigtigt frem og udtrykt bekymring for en ny bølge af infektioner.

Antallet af dødsfald blandt coronapatienter i Tyskland har været relativt lavt - 8302 indtil nu.

Den tyske økonomi er ude i den dybeste krise i efterkrigstiden. Men der er bedring at spore, viste det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet i München mandag.

- Efter at forbundsrepublikken er kommet gennem de værste faser med nedlukning af samfundet under coronakrisen, er der tegn på lys for enden af tunnelen, sagde Ifo-økonomen Klaus Wohlrabe.

Han henviste til, at der efter dramatiske fald i april er tegn på ny optimisme i maj efter en gradvis normalisering.