Nyhedsbureau: Befrielse af Mosul kostede 11.000 civile livet

Disse grupper har hver især holdt tal på, hvor mange døde de har haft mellem hænderne.

Dødstallet fra den ni måneder lange krig for et tilbageerobre Mosul er næsten ti gange højere end det, som den irakiske hær, den amerikansk ledede koalition og Islamisk Stat har vedkendt sig.

Irak eller koalitionsstyrkerne er ansvarlige for mindst 3200 døde under luftangreb mellem oktober 2016 og juli 2017, hvor Islamisk Stat blev fordrevet. Det konstaterer AP i sin analyse af tallene.

Koalitionsstyrkerne har indtil nu kun taget ansvar for 326 døde. Men de påpeger, at de ikke har været i stand til at sende egne folk ind i Mosul for at undersøge det.

- Det var det største angreb på en by i flere generationer, når man ser helt overordnet på det. Og tusindvis døde, sige Cris Woods, der leder Airwars.

Det er en uafhængig organisation, som dokumenter luft- og artilleriangreb i Irak og Syrien. Airwars har under arbejdet gjort sin database tilgængelig for AP.

Woods siger, det er meget nedslående, at de forskellige parter i krigen ikke har vist interesse for at undersøge, hvad krigen om Mosul har kostet i menneskeliv.