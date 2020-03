Nye virustilfælde i Kina falder til det laveste i seks uger

Mandag den 2. marts var der 31 dødsfald mod 42 dagen forinden, mens antallet af nye smittetilfælde faldt til 125 fra 202.

Det er det laveste antal nye tilfælde af smittede i løbet af et døgn siden den 21. januar.

Udbruddet af det nye coronavirus, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har navngivet sars-COV-2, begyndte i den kinesiske Hubei-provins i december, og det er også i det område, at virusset kræver de fleste menneskeliv.

Af mandagens 42 dødsfald skete de 31 i Hubei-provinsen. Det samlede dødstal i fastlands-Kina, som ikke omfatter Macao, Hongkong og Taiwan, har nået 2943.

Virusset har spredt sig til over 60 andre lande. Af de næsten 9000 smittetilfælde uden for Kina er omkring 80 procent registreret i fire lande, Sydkorea, Iran, Italien og Japan, skriver BBC.

Italien meldte mandag om yderligere 18 dødsfald. Desuden steg antallet af smittede personer til over 2000. Hovedparten i de nordlige regioner Lombardiet og Veneto. Med 52 dødsfald er Italien et af de værste ramte lande uden for Kina.

Udenrigsministeriet i Danmark skærpede mandag rejsevejledningen for fire regioner i det nordlige Italien på grund af virusudbruddet.

Lokalregeringen i Lombardiet opfordrer folk over 65 år til at blive i deres hjem, fordi undersøgelser har vist, at ældre mennesker har langt den største risiko for at blive smittet sammenlignet med yngre aldersgrupper.

I Iran steg dødstallet mandag med 12 til sammenlagt 66. Deriblandt Mohammad Mirmohammadi, der var en højtstående rådgiver for Irans øverste leder, Ali Khamenei, rapporterede iranske medier ifølge BBC.