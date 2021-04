Nye smitterekorder i Indien vækker bekymring

Indien har indført nye restriktioner med nedlukninger og udgangsforbud for snesevis af millioner indbyggere. Det sker, efter at der lørdag blev registeret 145.384 nye coronatilfælde og det største antal dødsfald med covid-19 i over fem måneder.

Det betyder, at Indien i alt har registreret omkring 12,6 millioner smittetilfælde. Antallet af døde med sygdommen er steget med 794 til i alt 168.436, viser data fra det indiske sundhedsministerium.

For første gang under coronapandemien registrerede Indien mandag i denne uge mere end 100.000 smittetilfælde på et enkelt døgn.

Helt præcist var 103.558 personer blevet testet positive, viste tal fra landets sundhedsministerium.

Målt per indbyggertal er Indiens smittetal dog stadig langt under mange andre lande. Indiens indbyggertal er på 1,38 milliard. Smittetal kan også være svære at sammenligne fra land til land, da de afhænger meget af, hvordan og hvor meget der testes.

Den indiske regering siger, at smitten tager stærkt til på grund af befolkningstætheden i storbyerne og som følge af udbredt modvilje mod at bære mundbind. Forretninger og markeder har været fuldt genåbnede siden februar, og de nye nedlukninger er kun delvise.

Delstaten Maharashtra har flest registrerede tilfælde. Her har man beordret alle restauranter, butikscentre og templer lukket. Der er også indført restriktioner for bevægelsesfriheden, da sundhedssektoren er overbelastet.

Der er samtidig mangel på vaccine, selv om Indien er verdens største producent af covid-19-vaccine. Indien har indtil nu vaccineret omkring 94 millioner indbyggere. Det svarer til lidt under syv procent af befolkningen.

De 125 millioner indbyggere i Maharashtra skal blive i deres hjem, medmindre de skal købe ind eller hente medicin.

På globalt plan er 2,9 millioner mennesker døde med covid-19.

- Jeg går ikke ind for denne nedlukning, men regeringen har ikke andet valg. Dette kunne have været undgået, hvis folk blot ville tage virusset alvorligt, siger en 27-årig journalist, Neha Tyagi, i Mumbai, som er Maharashtras største by.

Ifølge en tidligere embedsmand for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Subhash Salunke, kan smittetallet i delstaten stige yderligere de næste uger.

Han mener, at en vej ud af den bekymrende udvikling er at vaccinere alle voksne i hårdt ramte byer som Mumbai, Pune og Nashik.