Nye regler om klimaaftale og maskepåbud ligger klar til Biden

Biden ventes inden for sine første 10 dage på posten at omgøre mange af Trumps mest omstridte beslutninger.

En massiv hjælpepakke til amerikanere, der er ramt af coronakrisen, og en reform på indvandringsområdet. Det er to af de store temaer, Joe Biden ventes at tage fat på som noget af det første, efter at han onsdag tages i ed som USA's 46. præsident.

Og derudover ligger der snesevis af dekreter klar på hans bord, som han ventes at underskrive inden for de første 10 dage i Det Hvide Hus.

Det fremgår af et notat fra hans kommende stabschef, Ron Klain, som New York Times har set.

Bidens medarbejdere har udarbejdet en række dekreter, som han kan underskrive så tidligt som onsdag, når han er taget i ed som præsident.

Den kommende præsident ventes også at beslutte, at USA igen skal tiltræde Parisaftalen, der har som mål at mindske den globale opvarmning. Trump trak formelt USA ud af aftalen i 2019.

Det omstridte indrejseforbud, som præsident Donald Trump indførte for borgere fra en række lande med overvejende muslimsk befolkning, ventes at blive lempet under Biden.

Han vil også beordre amerikanske myndigheder til at finde ud af, hvordan de kan få genforenet de migrantbørn, der er blevet adskilt fra deres familier, skriver New York Times.

I kampen mod coronavirusset ventes Biden at indføre påbud om, at man bærer mundbind på føderalt område og på rejser mellem staterne.

Han vil også underskrive et dekret der skal nedbringe antallet af kriseramte amerikanere, der bliver sat på gaden, fordi de har svært ved at betale husleje eller termin.