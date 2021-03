Nye norske anbefalinger: Få maksimalt to personer på besøg

Det anbefales blandt andet, at man holder mindst to meters afstand til andre, siger sundhedsminister Bent Høie på et pressemøde.

Tidligere har anbefalingen lydt på en meters afstand.

Derudover anbefales det blandt andet, at man ikke inviterer mere end to gæster ind i sit hjem. Hvis man bor i et område med høje smittetal frarådes det desuden, at man har overnattende gæster eller overnatter hos andre.

De nye norske tiltag træder i kraft natten til torsdag den 25. marts. Regeringen vil igen tage stilling til tiltagene 12. april.