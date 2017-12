Nye luftangreb og optrappede kampe ryster Yemen

Luftangrebene, som en saudiarabisk-ledet koalition står bag, var rettet mod houthi-oprørere, som støttes af Iran.

Mindst 125 er blevet dræbt, og mindst 238 er såret under kampe i Yemens hovedstad i de seneste fem dage, oplyser Den Internationale Røde Kors Komité ifølge Reuters.

Ifølge øjenvidner har kampe spredt sig ved hovedstaden mellem houthierne og tidligere allierede militssoldater, som støtter landets forhenværende præsident Ali Abdullah Saleh.

Udviklingen i Yemen tog en overraskende vending lørdag, da Ali Abdullah Saleh vendte sig mod houthi-oprørerne, som han ellers var allieret med.

Saleh er åben over for forhandlinger med den saudiarabisk-ledede koalition, som kæmper for at vinde magten i området tilbage til Yemens internationalt anerkendte regering under præsident Abd Rabbu Mansur Hadi.

En talsmand for houthi-oprørerne reagerede kort efter ekspræsidentens udtalelser med en erklæring om, at Salehs tale er et kup vendt mod deres tre år gamle skrøbelige alliance.

Den nye situation har ført til blodige kampe mellem Salehs tilhængere og houthi-oprørere i Hadda, som er et distrikt i den sydlige del af Sanaa.

Saudi-Arabien hylder Saleh for at "have overtaget initiativet i Yemen".

Salehs kursskifte kan isolere houthi-oprørerne og ændre udviklingen i krigen. Nye alliancer kan opstå, men eksperter advarer om, at den kaotiske situation med krig, fattigdom, sult og sygdom ikke nødvendigvis bliver bedre.

Koalitionen under saudiarabisk ledelse greb i 2015 ind, da houthierne allierede sig med styrker, der er loyale mod Saleh og indtog Yemens hovedstad samt andre dele af landet.

Præsident Hadi og dele af den gamle regeringshær har base i Yemens havneby Aden, men i forrige måned blev det kendt, at præsidenten selv, hans sønner og flere af hans ministre og militære ledere siden februar har siddet i husarrest i Saudi-Arabien.

Hadi er ifølge ubekræftede rapporter raget uklar med De Forenede Arabiske Emirater, som deltager i den saudi-ledede koalition, og som har soldater i Yemen.

Hadi siger i en erklæring mandag, at han har givet sine styrker ordre til at generobre Sanaa fra houthi-oprørerne.