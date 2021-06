Nye kulkraftværker truer klimamål

Kina, Indien, Indonesien, Japan og Vietnam planlægger at bygge over 600 nye kulkraftværker. De vil sammenlagt få en ydeevne på mere end 300 gigawatt.

Mens kulforbruget i klimaets navn har taget et dyk i Europa, USA og flere andre steder, ser det noget anderledes ud i Asien.

Det svarer til omkring hele den kapacitet, Japan har til at generere elektricitet, skriver AFP.

De fem lande er også ansvarlige for 80 procent af de nye planlagte kulkraftværker.

Det konkluderer den uafhængige, finansielle tænketank Carbon Tracker, der har base i London, i en ny rapport: "Do Not Revive Coal: Planned Asia coal plants a danger to Paris".

Den vurderer, at nye kulkraftværker vil gøre det sværere at nå de globale klimamålsætninger.

- Disse sidste bastioner af kulkraft svømmer mod strømmen, når vedvarende energi tilbyder en billigere løsning, som støtter globale klimamål.

Det siger Catharina Hillenbrand von der Neyen, en af lederne hos Carbon Tracker.

Derudover konkluderer tænketanken, at de fem lande ignorerer opfordringer fra FN's generalsekretær, António Guterres, til, at alle globale kulprojekter, der er på vej, skal aflyses.

- Udfasningen af kul fra elsektoren er det vigtigste skridt, når det gælder om at komme på linje med 1,5 grader-målet.

Sådan lød det fra generalsekretæren i en åben besked til Powering Past Coal Global Summit 2021. Et globalt topmøde, der blev afholdt i marts og har til formål at udfase kulkraft.

Her henviste han til den globale temperaturmålsætning.

Det overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning godt under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen, og landene skal stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader celsius.

Målet stammer fra Parisaftalen, som er en klimaaftale, som verdens lande indgik i 2015.

Ud over at kul ikke længere giver mening miljømæssigt, siger Catharina Hillenbrand von der Neyen, at dette også gælder rent finansielt.

Hun opfordrer investorer til at holde sig væk fra nye kulprojekter.

Ifølge rapporten fra Carbon Tracker vil næsten hele den globale kulkapacitet være dyrere at køre med i 2026, end det vil være at bygge og drive vedvarende energi.

Derudover står Kina for over halvdelen af alle kulkraftværker globalt.

Landet har 368 nye kulkraftværker på vej og er den største kulkraftproducent i verden, lyder det fra tænketanken.

Det er til trods for, at landets leder, Xi Jinping, sidste år meldte ud, at Kina vil være CO2-neutralt senest i 2060.

Derudover har han lovet, at Kina vil begynde at udfase brugen af kul i 2026.

