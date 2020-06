Jamaal Bowman taler til sine vælgere tirsdag aften i delstaten New York, hvor det stod klart, at han havde taget en tidlig føring i primærvalget til Kongressen. Ifølge flere medier har han vundet over 73-årige Eliot Engel, der har været medlem af Kongressen siden 1989.

Nye kandidater kan trække Demokraterne til venstre

Fælles for dem er, at de tilhører venstrefløjen og er sorte eller med indvandrerbaggrund.

To år efter at den unge venstreorienterede Alexandria Ocasio-Cortez fra New York overraskende blev valgt ind i Repræsentanternes Hus, er andre på vej til at følge hende.

