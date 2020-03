Se billedserie Flere tusind migranter forsøger at komme over grænsen fra Tyrkiet og ind i Grækenland og videre op i Europa. Foto: BULENT KILIC/Ritzau Scanpix

Nye flygtningestrømme klar til at indtage Europa

Verden - 02. marts 2020 kl. 11:04 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af migranter er klar til at drage ind i Europa efter at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, fredag meddelte, at Tyrkiet havde »åbnet dørene« for migranter i landet. Meldingen betyder, at tyrkerne ikke længere ville stoppe migranternes vej mod Europa.

Den tyrkiske beslutning har i weekenden ført til stor uro ved Tyrkiets grænse mod Grækenland. Grækerne er nemlig ikke interesseret i at lukke de mange flygtninge og migranter ind over grænsen.

Erdogans beslutning er taget i et forsøg på at sikre sig europæisk støtte til Tyrkiets militære indsats i Syrien. Tyrkiet ønsker at skabe en zone på syrisk jord, hvortil man vil sende de mange millioner migranter og flygtninge fra krigen i Syrien, som lige nu opholder sig i Tyrkiet.

Den syriske zone vil samtidig være en buffer mod kurdisk indflydelse. Siden krigen i Syrien brød ud for ni år siden har kurderne i den nordlige del af Syrien opbygget en selvkørende provins. Set med tyrkiske øjne frygter man, at noget lignende kan ske inde på tyrkisk område. Store områder i specielt den østlige del af Tyrkiet har mange bosatte kurdere. Og på landsplan udgør kurderne mellem 15 og 20 procent af den samlede tyrkiske befolkning.

Samtidig mener præsident Erdogan ikke, at EU har levet op til den aftale EU og Tyrkiet indgik i marts 2016. Aftalen gik ud på at migranter, som kom til Europa via Grækenland, blev sendt retur, hvis det blev vurderet, at de ikke havde behov for beskyttelse. Til gengæld skulle EU med et større milliardbeløb finansiere Tyrkiets omkostninger ved at tage flygtningene tilbage.

Den seneste tids uro, hvor syriske regeringsstyrker er stødt sammen med tyrkiske tropper i den syriske Idlib-provins, har sendt nye flygtningestrømme ind over grænsen til Tyrkiet. Og mod en million personer er flygtet fra de voldsomme kampe, som også omfatter de sidste rester af oprørsbevægelsen og russiske og iranske støttetropper til det siddende styre i Damaskus.

