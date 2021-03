Nye data tyder på effektiv vaccine mod brasiliansk variant

Foreløbige data fra et studie, der er udført af universitetet i Oxford, tyder på, at AstraZenecas vaccine er effektiv mod P1.

Ud af data fra det engelske universitet kan man se, at vaccinen formentlig ikke behøver at blive modificeret for at beskytte mod P1.

Men kilden giver ikke et fuldt billede af, hvor effektiv vaccinen er i forhold til P1. Vedkommende siger, at studiet snart vil blive offentliggjort, formentlig senere i marts.

Onsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke, at det første tilfælde af P1 var fundet i Danmark. Den ramte var en person i hovedstadsområdet.

Der har været frygt for, at den brasilianske variant ikke vil reagere på vaccinen fra AstraZeneca og de øvrige vacciner, der er udviklet mod covid-19.

P1 menes at være fremkommet i den brasilianske by Manaus. Det er en storby ved Amazonfloden.

Tidligere resultater har vist, at AstraZenecas vaccine er mindre effektiv over for den sydafrikanske variant af covid-19. Den er magen til P1.

Det fik Sydafrika til at sætte vaccinationer fra AstraZeneca på pause.

Et andet studie, der omhandler vaccinen fra kinesiske Sinovac, tyder på, at denne vaccine ikke er effektiv over for P1.

P1 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) spredt sig til i omegnen af 30 lande.

I Europa er der udover Danmark blandt andet fundet tilfælde i Sverige, Færøerne, Finland, Frankrig, Tyskland og Belgien.

I Danmark er den dominerende variant den britiske. Den ser vaccinerne ud til at være virksom over for.