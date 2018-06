Nye anklager mod Trumps tidligere kampagnechef

Ifølge anklagen skal de have søgt at forhindre anklagerens arbejde. De beskyldes også for at have brugt offshorebankkonti til at betale tidligere europæiske toppolitikere for at lobbye på vegne af Ukraine.

Muellers anklage er rejst ved en føderal domstol i hovedstadsregionen District of Columbia.

Det er første gang, Kilimniks navn nævnes i sagen. Tidligere er han kun blevet omtalt som "Person A". Han er blevet betegnet som en person med forbindelser til den russiske efterretningstjeneste.

Kilimnik har tidligere afvist beskyldningerne, der rettes mod ham.

Anklagen om at forhindre retfærdigheden er knyttet til beskyldninger, som Mueller fremsatte i et sagsanlæg tidligere i denne uge.

Her sagde han, at Manafort havde forsøgt at påvirke potentielle vidner til at sige bestemte ting om hans lobbyvirksomhed for politiske partier i Ukraine.

Manafort er også tiltalt ved føderale domstole i Virginia. Han står over for en række forskellige anklager om blandt andet hvidvaskning af penge over bank- og skattesvindel til at have undladt at oplyse, at han arbejdede som udenlandsk agent.

Manafort er det mest højtstående medlem af Trumps kampagne, som er blevet anklaget. Anklagerne har dog ingen forbindelse til kampagneaktiviteter.