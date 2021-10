Ny tysk samlingsregering ventes indsat først i december

I Tyskland siger socialdemokratiet SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP i en erklæring torsdag, at de har som mål at få en ny føderal samlingsregering på plads under ledelse af Olaf Scholz i begyndelsen af december. En regeringsaftale skal ifølge planen være på plads sidst i november. Det skriver dpa.

Forrige fredag blev det klart, at de tre partier havde afsluttet sonderinger og var parate til at indlede formelle forhandlinger om en ny regering.

- I den uge, der indledes 6. december, skal den nye forbundskansler vælges, og den nye regering dannes, siger FDP's generalsekretær, Volker Wissing, torsdag.

Koalitionsforhandlinger mellem de tre partier ledes af Scholz, De Grønnes partileder, Annalena Baerbock, og De Frie Demokraters leder, Christian Lindner.

Ledere fra de tre partier meddelte for en ugen siden, at de havde udarbejdet en skitse til et regeringsgrundlag.

SPD blev det største parti med 25,7 procent af stemmerne, og konservative CDU/CSU blev næststørst med 24,1 procent. De Grønne fik 14,8 procent, og det erhvervsvenlige FDP opnåede 11,5 procent.

SPD får 206 pladser i Forbundsdagen, mens FDP og De Grønne tilsammen får 210 pladser.

Det er den afgående regering under ledelse af Angela Merkel, der styrer landet, mens forhandlingerne om en ny regering pågår.

Dersom det lykkes for de tre partier at få en regering på plads i begyndelsen af december, bliver Angela Merkel ikke Tysklands længst siddende forbundskansler efter Anden Verdenskrig.

For at slå Helmut Kohls rekord på 16 år og 26 dage skal Merkel forblive i kanslerministeriet i Berlin frem til 18. december.

Tysklands politiske landskab blev forandret ved valget, som også markerede Merkels farvel til den politiske scene. Hendes udpegede afløser som CDU's frontfigur, Armin Laschet, klarede sig så dårligt i valgkampen, at han har antydet, at han snart går af som partileder.

Hvis det lykkes for parterne at danne en regeringskoalition, vil det være første gang siden 1950'erne, at Tyskland bliver regeret af en samlingsregering bestående af tre partier.

Under Merkel har forbundsrepublikken været regeret af en såkaldt stor koalition bestående af de to store partier SPD og de kristelige demokrater i CDU/CSU.