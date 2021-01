Ny tysk lov kræver mindst én kvinde i bestyrelser

Tysklands forbundsregering godkendte onsdag en ny lov, som vil tvinge virksomheder til at have mindst ét kvindeligt bestyrelsesmedlem. Det sker efter flere års debat om spørgsmålet.

Det er de tyske socialdemokrater i SPD, som er med i regeringskoalitionen under forbundskansler Angela Merkel, som har længe har arbejdet på at få loven vedtaget.

I Merkels ministerium har der været udtrykt frustration over, at virksomheder har været for langsomme til at udvikle en praksis med udnævnelser af kvindelige ledere.

- Den nye lov er en milepæl for kvinder i ledende positioner, siger SPD's familieminister, Franziska Giffey.

- Vi har i årevis været vidner til, at der ikke er sket forandringer ad frivillighedens vej, så fremskridtene sker meget langsomt, siger Giffey.