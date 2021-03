Nicolas Sarkozy da han den 1. marts ankom til retten for at få sin dom i en korruptionssag. Det var en fængselsdom, som den 66-årige tidligere franske præsident har anket. Onsdag begynder en ny sag om illegal finansiering af valgkamp. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Ny retssag begynder mod Nicolas Sarkozy Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny retssag begynder mod Nicolas Sarkozy

For kun to uger siden fik Sarkozy en dom for korruption. Han skal i fodlænke i et år og har anket. Nu begynder en anden sag mod Frankrigs tidligere præsident.

Verden - 16. marts 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Jurister og dommere i det franske retsvæsen har i denne tid travlt med at håndtere retssager med Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy i hovedrollen. Det er blot to uger siden, at han blev dømt tre års fængsel for korruption. Et af de tre år er ubetinget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger