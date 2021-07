Ny politisk uro kan vente forude for Löfven

For ministrene er de samme som i den regering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet, der for et par uger siden blev fældet ved en tillidsafstemning.

Der er ingen ændringer i regeringens sammensætning og heller ingen overraskelser.

Så indtil videre er der kommet ro på igen, efter at Löfven og hans regering blev væltet ved en tillidsafstemning for knap tre uger siden.

Roen varer i hvert fald i de næste par måneder, indtil der skal forhandles om en ny finanslov.

Der kan den politiske ustabilitet og tumult hurtigt vende tilbage, mener Lars Hovbakke Sørensen, der er er lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon og forfatter til flere bøger om europæisk historie.

- Det er nok den svageste regering, Sverige har haft siden slutningen af 1970'erne. Partierne i regeringen og dens støttepartier ikke er enige om ret meget, siger han.

Nu holder Riksdagen sommerferie, og når den samles igen, vil Löfven løfte sløret for regeringens politik og fremlægge sit finanslovsforslag.

- Statsministeren kommer til at arbejde en stor del af sommerferien med at sondere terrænet og finde ud af, hvordan han kan få strikket noget sammen, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Den helt store opgave kommer i september, hvor Löfven skal samle opbakning til en finanslov.

- Og der bliver ballade, fordi regeringen er endnu mere svag nu, end den var, før dette tumult opstod, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Hans Mouritzen.

Det lille midterparti Liberalerna har meldt sig entydigt på den borgerlige side. Centerpartiet ved ikke, om de vil stemme for en finanslov, hvis Vänsterpartiet er med i det.

Det gør det vanskeligt at lande en finanslov. Og der er endnu ikke tegn på, at Stefan Löfven har fundet den vanskelige balancegang, der kan sikre ham et flertal bag den kommende finanslov.

- Kompromiserne er der ikke på nuværende tidspunkt. De er sparket hen ad vejen, som man gør med en konservesdåse, siger Hans Mouritzen.

I sidste ende kan de politiske uenigheder føre til, at Löfven bliver nødt til at gå af igen i efteråret. Det har han sagt, at han vil gøre, hvis han ikke formår at få en finanslov på plads.

- Der er risiko for, at det hele kan bryde sammen igen om et par måneder. Men det er svært at sige. Löfven er en dreven taktiker, så man skal ikke dømme ham ude, siger Lars Hovbakke Sørensen.