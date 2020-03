Ny pagt skal få EU ud af plastikkrise - mere skal genanvendes

Plastik skal genanvendes i langt højere grad frem mod 2025 i EU, mener Danmark, Holland og Frankrig, som har taget initiativ til en europæisk plastikpagt. Den bliver fredag lanceret i Bruxelles.

Den danske miljøminister, Lea Wermelin (S), mener, at pagten er et vigtigt initiativ for at nedbringe forbruget af plastik.