Ny optællingsmetode reducerer britisk coronadødstal med 5000

Onsdag vedtog regeringen således en ny måde at optælle coronarelaterede dødstal, efter at der var rejst bekymring for, at den hidtidige metode overdrev tallene.

Det betyder, at sundhedsmyndighederne fremover dagligt vil offentliggøre antallet af dødsfald, som har fundet sted inden for 28 dage efter et positivt covid-19-testresultat.

I henhold til den nye opgørelsesmetode lyder Storbritanniens officielle coronadødstal nu på 41.329 mod tidligere 46.706.

Coronadødstallet er fortsat det højeste i Europa. Lige efter ligger Italien med cirka 35.000 coronarelaterede dødsfald.

Aftalen om den nye optællingsmetode er indgået mellem England, Skotland, Wales og Nordirland, således at tal for hele Storbritannien kan indsamles på en konsekvent måde. England tegner sig for 85 procent af den britiske befolkning.

Indtil nu har der i England ikke været nogen skæringsdato for at registrere coronarelaterede dødsfald efter en positiv test. Det har fået akademikere til at rejse bekymring for, at nogle personer blev registreret som covid-19-ofre, selv om de muligvis var døde af noget andet.

- Den måde, vi opgjorde dødsfald hos mennesker med covid-19 i England, blev oprindeligt valgt for at undgå at undervurdere antallet af dødsfald forårsaget af virusset i de tidlige stadier af pandemien, siger John Newton, der er direktør for sundhedsforbedring ved den offentlige sundhedsmyndighed i England.

- Vores analyse af den langsigtede effekt af infektionen tillader os nu at bruge nye metoder, tilføjer han.

Epidemiologer mener, at overdødelighed - dødsfald som følge af alle årsager, der overstiger det femårige gennemsnit for den tid af året - er den bedste måde at måle dødsfald fra et sygdomsudbrud, fordi det er internationalt sammenligneligt.

I en sammenligning af 21 europæiske lande fremgår det, at Storbritannien i juli havde den højeste overdødelighed under pandemien. I juli var 65.000 flere mennesker døde end normalt i Storbritannien på den tid på året.