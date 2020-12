Ny og smitsom coronavariant er også fundet i Norge

Det er ikke oplyst, hvor de smittede befinder sig.

- Smittesporingsteams i kommunerne vil nu følge op i henhold til gældende rutiner for personer, som får påvist den engelske virusvariant, siger afdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Indsatsen kommer i form af ekstra test og tæt opfølgning af nære kontakter for at mindske risikoen for, at smitten spredes.

Den nye variant er ifølge britiske eksperter op mod 70 procent mere smitsom end den variant, der hidtil har været mest udbredt. Den ser dog ikke ud til at være mere dødelig eller føre til mere alvorlig sygdom.

- Der er grund til at passe på. Men samtidig er det stadig usikkert, hvor stor en rolle denne variant spiller for smittespredningen, siger Line Vold fra FHI.

Hun peger på, at virusset har været til stede i Danmark i flere uger, uden at det har ændret smittesituationen.

Torsdag lød status fra Statens Serum Institut (SSI), at 33 personer i Danmark er blevet bekræftet smittet med muteret virus fra England.

Mutationen er fundet i positive prøver mellem 14. november og 14. december. Den er fundet i 0,4 procent af de positive prøver fra den pågældende periode.

Der kan være flere end de 33, vurderer SSI, idet ikke alle coronaprøver tjekkes for den nye variant.

I alt har omkring 10 lande konstateret tilfælde af den nye variant.

Senest er den også blevet påvist på den portugisiske ø Madeira, rapporterer tv-stationen Sky News søndag.

Også her er det tilrejsende fra Storbritannien, som viste sig at bære på smitten.

Men den findes formentlig i flere lande, som blot ikke har opdaget den endnu, mener Line Vold.

- Når flere lande begynder med sådanne undersøgelser, vil vi få bedre indsigt i udbredelsen af denne variant, forklarer hun.

En række lande har indført skærpede regler over for rejsende fra Storbritannien, efter at virusvarianten er begyndt at brede sig hastigt i det sydøstlige England og i den britiske hovedstad, London.