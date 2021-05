Ny nordirsk leder afviser brexitaftale - og evolutionsteorien

Partilederafstemningen kommer på et tidspunkt, hvor Nordirland har været rystet af nye uroligheder.

Samtidig er der vrede hos DUP og andre unionister over, at der i forbindelse med brexit er opstået toldbarrierer for handlen med det øvrige Storbritannien.

De handelsbarrierer er en del af den aftale, den britiske premierminister, Boris Johnson, har indgået med EU.

I praksis betyder aftalen, at Nordirland stadig er en del af EU's toldunion og indre marked.

Men aftalen "har vist sig at være en massiv udfordring for os", siger Poots fredag, efter at han er valgt til ny partileder.

- Hvis vi skal kæmpe mod det og sikre, at alle i Nordirland ikke har det værre som følge af aftalen, skal vi gøre det sammen, siger Poots.

DUP indgår i regering med Nordirlands næststørste parti, det nationalistiske parti Sinn Fein.

DUP er fortaler for en tæt tilknytning til resten af Storbritannien, mens Sinn Fein ønsker at genforene Irland og Nordirland.

Arlene Foster træder tilbage som partileder for DUP sidst på måneden, og i slutningen af juni forlader hun også posten som nordirsk førsteminister, skriver BBC.

På forhånd blev Edwin Poots set som favorit til at afløse hende som partileder. Han har dog sagt, at han vil uddelegere posten som førsteminister til en anden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ud over at den 55-årige minister tilhører den konservative fløj i DUP, når det gælder sociale anliggender, beskrives han også af AFP som en "kreationist". Det indebærer, at han afviser evolutionsteorien og mener, at Gud skabte Jorden for omkring 6000 år siden.