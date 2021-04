Ny nedlukning svækker Frankrigs økonomiske opsving

Og det får konsekvenser for væksten i år. Det oplyser økonomiminister Bruno Le Maire i et interview søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her fortæller han, at regeringen som følge af nedlukningen vil nedjustere skønnet for væksten i år til 5,0 procent fra tidligere 6,0 procent.

Le Maire understreger, at der er tale om et forsigtigt skøn. Det vil sige, at der er større sandsynlighed for, at væksten overrasker positivt end det modsatte.

- Vores fundamentale forhold er sunde. Vi vil være i stand til at komme tilbage, siger han om landets generelle økonomiske forhold.

Finansministeriet i Paris har tidligere sagt, at de seneste restriktioner vil tvinge omkring 150.000 butikker og forretninger til at lukke midlertidigt, samt at diverse statslige hjælpetiltag i april vil koste 11 milliarder euro.

Barer og restauranter i Frankrig har i forvejen været lukket i månedsvis, og turistbranchen er nærmest gået i stå i landet.

Derimod er der stadig gang i byggesektoren og fremstillingsindustrien, hvilket ikke var tilfældet under den første nedlukning for et år siden.

I lighed med flere andre europæiske lande har den franske regering lanceret en stor hjælpepakke, der skal give økonomien et skub.

I alt er der afsat 100 milliarder euro til blandt andet at styrke virksomheders konkurrenceevne og øge investeringerne i grøn omstilling.

Økonomiminister Bruno Le Maire siger, at cirka halvdelen af det beløb ventes at være brugt inden slutningen af i år.

Herhjemme er de økonomiske udsigter noget med afdæmpede end i Frankrig.

I marts sænkede Nationalbanken sine forventninger til væksten i bruttonationalproduktet i år til 1,4 procent. Tidligere ventede banken en vækst på 2,9 procent.

Det er et lavt aktivitetsniveau på grund af vinterens nedlukning, som er med til at holde væksten nede.

Nationalbankdirektør Lars Rohde understregede dog, at der er stor tvivl om prognosen.

- Der er fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, som kan blive markant stærkere eller svagere end i vores prognose, lød det fra nationalbankdirektøren.