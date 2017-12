Ny leder skal forsvare Polen over for EU

Det skete ifølge iagttagere dels i et forsøg på at ruste det konservative parti til en række valg i de kommende år, og dels for at forbedre Polens omdømme i det øvrige Europa.

Den 49-årige Morawiecki, der har været finansminister og har en baggrund i bankverdenen, skal nu forsvare Polen over for EU. På det seneste har der været en række gnidninger mellem de to parter.

Fredag vedtog det polske parlament en omstridt lov, som ifølge kritikere vil resultere i mere politisk kontrol med domstolene. Loven har fået skarp kritik af EU.

Inden da meddelte EU-Kommissionen, at Polen er et af de tre lande, der nu bliver hevet i retten, fordi landet nægter at tage imod flygtninge efter EU's kvotesystem.

På trods af kritikken fra udlandet var Beata Szydlos regering den mest populære, Polen har haft siden Murens fald i 1989.

Hendes afløser, Morawiecki, beholder posten som finansminister og økonomiminister, samtidig med, at han passer jobbet som premierminister.

Ud over Szydlo har alle andre ministre i regeringen beholdt deres poster.