Ny leder skal få svensk regeringsparti væk fra spærregrænsen

Miljöpartiet er i koalitionsregering med statsminister Stefan Löfvens socialdemokrater. Samarbejdet har kostet dyrt for Miljöpartiet. Den nye leders vigtigste opgave bliver at få styrket opbakningen til partiet, som længe har ligget omkring spærregrænsen på fire procent.

Den 44-årige Märta Stenevi var favorit til posten, efter at hun har gjort en hurtig karriere i partiet. Hun har hidtil haft en ledende tillidspost som partisekretær.

Hun blev ved valget udfordret af to af partiets riksdagsmedlemmer, Annika Hirvonen og Rebecka Le Moine, samt lokalpolitikeren Elin Söderberg.

Märta Stenevi fik 142 af de 265 stemmer.

Hun afløser vicestatsminister og miljøminister Isabella Lövin, der har ønsket at træde tilbage som både minister og talsperson.

- Vi har brug for en person, som kan nå ud, som er karismatisk og som udstråler varme, sagde valgkomitéens leder, Katrin Wissing, ved Miljöpartiets digitale landsmøde.

Märta Stenevi er særligt optaget af sociale spørgsmål ud over klima og miljø.

Hun blev medlem af partiet i 2012 og har været kommunalpolitiker i Malmø og regionspolitiker i Skåne.

Stenevi mener, at det har svækket partiets muligheder for indflydelse, hvis det bliver opfattet som et parti, der kun er optaget af miljøpolitik.

- Mit budskab er, at vi ikke behøver vælge mellem klima og retfærdighed, siger Stenevi på kongressen. Hun understreger, at det også gælder om at vinde opbakning på tværs af generationer.

Hun skal samtidig skabe ny entusiasme internt i partiet, som har mistet mange medlemmer på grund af regeringssamarbejdet.

Miljöpartiet fik 4,4 procent af stemmerne ved riksdagsvalget i 2018. Partiet står også mange steder svagt på lokalt og regionalt plan. Det gælder især i det nordlige Sverige.

De to partier i den svenske mindretalsregering er afhængige af flere støttepartier i Riksdagen.