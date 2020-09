Det bliver alligevel ikke Mustapha Adib, der kommer til at stå i spidsen for en ny regering i Libanon, der stadig slikker sårene efter stor eksplosionsulykke i Beirut 4. august.

Ny leder opgiver at danne regering i Libanon

Mustapha Adib blev for mindre end en måned siden udpeget som Libanons næste premierminister. Nu kaster han håndklædet i ringen under fastkørte forhandlinger.

Efter et møde med præsident Michel Aoun kastede han lørdag håndklædet i ringen og opgav dermed at danne en ny regering i landet, der stadig slikker sårene efter en stor eksplosionsulykke i hovedstaden Beirut i august.

Få uger efter at han blev betroet posten som Libanons næste premierminister, må Mustapha Adib erkende, at det ikke bliver ham, der kommer til at føre landet igennem en afgrundsdyb krise.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her