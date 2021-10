Popstjernen Shakira er blandt de mange navne i de lækkede dokumenter, der har fået navnet Pandora Papers. Hendes advokat oplyser dog til ICIJ, at sangerinden har oplyst til myndighederne, hvilke selskaber hun er involveret i, og at de ikke giver hende skattefordele, skriver ICIJ. (Arkivfoto)

Ny læk: Stats- og regeringschefer skjuler formuer i skattely

Nuværende og tidligere stats- og regeringschefer har skjult formuer i skattely. Det viser lækkede dokumenter, der har fået navnet Pandora Papers.

Lækket består af over 11,9 millioner filer og dokumenter. De kommer "fra alle verdensdele".

Dokumenterne afslører blandt andet, at Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, anvendte en række skuffeselskaber i skattely til at købe ejendomme i Sydfrankrig. Ejendommene havde en værdi svarende til omkring 100 millioner kroner.

Det fremgår af afsløringer fra det internationale journalistnetværk ICIJ, skriver en række internationale medier, herunder den svenske tv-station SVT og britiske BBC.

I strid med de tjekkiske regler for folkevalgte politikere har Babis undladt at opgive både ejendomme og skuffeselskaber til tjekkiske skattemyndigheder.

Babis er en af Tjekkiets rigeste mænd, og han gik til valg på at bekæmpe skatteunddragelse og korruption. Han stiller op til genvalg i Tjekkiet i den kommende uge.

Dokumenterne viser også, at der er en forbindelse mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hemmelige aktiver i Monaco.

Jordans kong Abdullah har ifølge Pandora-papirerne i al hemmelighed erhvervet sig ejendomme i USA og Storbritannien. De skal have en værdi svarende til mere end 600 millioner kroner.

I de lækkede dokumenter finder man også Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair. Også præsidenterne fra Kenya, Ukraine og Ecuador optræder.

- De mennesker, der kan stoppe hemmelighederne omkring skattely og stoppe det, der foregår, nyder selv godt af det. Så der er ikke noget incitament for dem til at gøre det, siger Gerard Ryle, der er chef for ICIJ, i en video på organisationens hjemmeside.

Ud over omkring 35 tidligere og nuværende stats- og regeringschefer er der også oplysninger om flere end 300 embedsmænd. Det fremgår af de millioner af filer, der er lækket fra i alt 14 finansselskaber rundt om i verden.

Det er dog ikke kun politikere og andre magtfulde personer, som er blandt de i alt 29.000 navne, der fremgår af Pandora-lækket.

Også en række musikere, sportsstjerner og andre berømtheder er nævnt. Blandt andre supermodellen Claudia Schiffer, popstjernen Shakira og den svenske trio Swedish House Mafia.

- Lækken viser, at der findes en skyggeverden, som vi ikke kender til, siger Gerard Ryle ifølge den svenske tv-station SVT.

- Når lande drænes for deres aktiver, fører det til større kløfter. Skatteparadis fordyber fattigdommen, siger han.

I de fleste lande er det ikke ulovligt at have værdier placeret i udlandet eller at bruge skuffeselskaber.

Men meget ofte handler det om at føre den profit, man har tjent i lande med høj skat, til selskaber der kun eksisterer på papiret i lande med lav skat, skriver ICIJ.

Netværket samarbejder med over 100 medier og organisationer verden over. Blandt dem er britiske BBC og The Guardian, amerikanske Washington Post. Fra dansk side deltager DR, Berlingske og Politiken.