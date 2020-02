Ny kandidat klar til borgmesterkamp i Paris efter sexvideo

Den franske sundhedsminister Agnes Buzyn stiller op som kandidat til borgmesterposten i Paris.

- Jeg stiller op for at vinde, siger hun søndag.

En kilde i regeringspartiet bekræfter, at Buzyn trækker sig fra regeringen for at føre valgkamp i Paris. Hendes afløser vil blive præsenteret inden for kort tid, siger kilden.