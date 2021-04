Ny hård anklage rettet mod Aung San Suu Kyi ved retsmøde

Myanmars 75-årige politiske frontfigur Aung San Suu Kyi er ved et retsmøde torsdag blevet anklaget for at krænke sit lands officielle lov mod at dele statslige hemmeligheder med andre.

Myanmars tidligere civile leder har været tilbageholdt siden et militærkup den 1. februar. Hun er i forvejen anklaget for flere lovovertrædelser. Den hidtil alvorligste er en anklage om have taget imod bestikkelse.

Også Sean Turnell, som er australsk økonom og rådgiver for Suu Kyi, samt tre af hendes allierede, er anklaget for at have delt statslige hemmeligheder på baggrund af den særlige lov, som stammer fra kolonitiden.

De første fire anklager mod Suu Kyi var mindre alvorlige. De omfattede blandt andet ulovlig import af seks walkie-talkier og overtrædelse af coronaregler. Men der også rejst en anklage om bestikkelse.

Forud for retsmødet torsdag havde FN's udsending advaret om risiko for en borgerkrig. Hun ser også overhængende fare for et "blodbad" i forbindelse med regimets undertrykkelse af prodemokratiske protester.

Mindst 535 mennesker er blevet dræbt under daglige demonstrationer i Myanmar siden kuppet den 1. februar.

FN's Sikkerhedsråd holdt onsdag et krisemøde om den eskalerende krise i Myanmar. Den særlige udsending, Christine Schraner Burgener, opfordrede til handling fra det internationale samfunds side.

- Jeg appellerer til rådet om at overveje alle tilgængelige værktøjer for at tage kollektive skridt og gøre det, der er rigtigt, og som folket i Myanmar fortjener og undgå en flerdimensionel katastrofe i hjertet af Asien, sagde Christine Schraner Burgener.

Suu Kyi har ikke været set offentligt siden kuppet. Men hendes advokater siger, at hun synes at være ved godt helbred trods to måneder i politiets varetægt.

De tidligere beskyldninger, der er blevet rejst mod Suu Kyi, er blevet afvist af hendes advokater.

- Disse beskyldninger er den mest latterlige joke, skrev en anden af Suu Kyis advokater, Khin Maung Zaw, tidligere i en meddelelse på sociale medier.

Militærstyret har som begrundelse for magtovertagelsen henvist til valgsvindel ved valget i november, hvor Suu Kyis parti vandt. Beskyldningerne er blevet afvist af valgkommissionen.