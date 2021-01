Ny coronavariant får Tyskland til at forlænge tiltag

Tyskland forlænger de coronatiltag, der gælder i landet, frem til midten af februar.

Det meddeler forbundskansler Angela Merkel tirsdag aften efter et møde med de tyske delstaters politiske ledere.

Merkel siger, at bestræbelserne på at kontrollere coronasmitten nu er truet af, at den nye variant B117 breder sig i Tyskland. Den er til stede i landet, men er ikke den dominerende variant lige nu, siger kansleren.