Ny coronafjende hindrer Englands genåbning

Mandag den 21. juni skulle det engelske samfund have taget et afgørende skridt ud af coronakrisen og sagt farvel til næsten alle restriktioner. Men sådan bliver det ikke.

Det meddelte premierminister Boris Johnson på et pressemøde mandag aften.

Eksperter har udtrykt frygt for, at en planlagt fuld genåbning om en uge kan få smittetallet til at skyde i vejret og lægge yderligere pres på hospitalerne.

- Det giver mening at vente bare lidt længere, sagde Johnson fra podiet i Downing Street.

Den mere smitsomme deltavariant, som først blev identificeret i Indien, er i dag skyld i over 90 procent af smittetilfældene i England.

Deltavarianten fordobler ifølge et skotsk studie risikoen for indlæggelse i forhold til den tidligere dominerende variant i Storbritannien, men to vaccinedoser giver stadig en god beskyttelse.

Antallet af smittetilfælde er i den seneste uge steget 64 procent, oplyste Johnson på pressemødet.

- Vi har stået over for et meget svært valg. Vi kan fortsætte med at genåbne. Men det kan føre til tusindvis af flere dødsfald, der ellers kunne være undgået, sagde han.

Derfor er planen, at regeringen giver sundhedsvæsnet nogle uger mere til at få vaccineret flere, siger han.

Frem til 19. juli bør det være muligt at "opbygge en betragtelig mur af immunitet", lyder vurderingen.

- Vi har chancen for at redde tusindvis af liv ved at vaccinere millioner flere, sagde Johnson.

Det vil især gælde folk i 40'erne, der kun har fået første vaccinestik og dermed endnu ikke er optimalt beskyttede.

Allerede i sidste uge antydede premierministeren, at den planlagte ophævelse af alle restriktioner for det sociale liv nok ville blive udsat.

Mandag sagde Johnson til sine landsmænd, at han føler sig overbevist om, at det ikke vil vare mere end fire uger.

- Som det ser ud lige nu og på baggrund af de data, som jeg kan se lige nu, har jeg stor tiltro til, at vi ikke får brug for mere end fire uger, sagde Johnson.

Ledere for erhvervsorganisationer har advaret om de økonomiske konsekvenser. Derudover ser de tegn på, at befolkningens vilje til at overholde reglerne svækkes.

Flere steder har pubpersonale været i konfrontation med gæster, som er blevet bedt om at overholde reglerne, beretter de.

Erhvervsorganisationen The Night Time Industries Association kalder udskydelsen et "forfærdeligt slag" mod branchen, der vil sende "tiltroen til sektoren mod et nyt lavpunkt".

Udskydelsen er blevet besluttet, selv om Storbritannien har en af verdens hurtigste vaccineudrulninger.

Over 41 millioner har ifølge nyhedsbureauet Reuters fået deres første stik, og næsten 30 millioner har fået begge doser. Det svarer til omkring 57 procent af alle voksne.

I Danmark er deltavarianten også blevet fundet, men der er kun få tilfælde. 12. juni var der registret 136 tilfælde af deltavarianten.

I en risikovurdering fra 9. juni meddelte SSI, at varianten var "bekymrende, men foreløbig under kontrol".