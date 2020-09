Ny bog: Trump nedtonede bevidst faren ved covid-19

Præsident Donald Trump erkendte i februar, at han vidste, hvor dødelig og hvor smittefarlig det nye coronavirus var.

Allerede uger før det første bekræftede amerikanske coronarelaterede dødsfald sagde Trump, at "dette er et dødeligt virus". Udtalelsen stammer fra den 7. februar.

Den berømte journalist, hvis nye bog "Rage" (Vrede) vækker stor opsigt under den amerikanske valgkamp, gennemførte en stribe af interviews med Trump i begyndelsen af coronakrisen.

- Det er ret forbløffende, at coronavirusset er fem gange mere dødeligt end influenza, siger han i en af lydoptagelserne.

Det er en udtalelse, som står i stærk kontrast til hans mange udtalelser om, at "virusset vil forsvinde", og "det hele løser sig".

Bogen beviser ifølge CNN med Trumps egne ord, at præsidenten svigtede offentlighedens tillid og det mest fundamentale ansvar som præsident.

I bogen bliver Trump citeret for at sige, at en præsident "skal bevare landet sikkert".

- Jeg har altid villet nedtone det, sagde Trump den 19. marts til Woodward.

Han havde erklæret landet i en national krisetilstand, men han sagde alligevel:

- Jeg vil stadig gerne nedtone det, fordi jeg vil nødig skabe panik.

Woodwards bog udkommer i næste uge. Den er baseret på 18 omfattende interviews, som journalisten fik med Trump fra 5. december 2019 frem til 21. juli 2020.

Bogen indeholder også hård kritik af Trumps præsidentperiode fra mange af hans tidligere ministre og toprådgivere - deriblandt tidligere forsvarsminister James Mattis og tidligere udenrigsminister Rex Tillerson.

Mattis bliver citeret for at kalde Trump "farlig" og "uegnet" til præsidentembedet.