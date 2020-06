Ny afgørelse i USA: Seksualitet må ikke være fyringsgrund

En ny afgørelse fra USA's højesteret markerer mandag et stort vendepunkt og er et vigtigt øjeblik for homoseksuelle og transkønnedes rettigheder i landet.

Dermed bryder en arbejdsgiver loven, hvis arbejdsgiveren fyrer en ansat på grund af eksempelvis den ansattes seksualitet.

Med seks mod tre stemmer fastslår højesteret, at loven altså også beskytter homoseksuelle og transkønnede mod diskrimination.

Afgørelsen bliver betegnet som det største øjeblik for LGBT-rettigheder i USA, siden højesteret legaliserede ægteskab mellem personer af samme køn i 2015.

LGBT er en samlet betegnelse for en række seksuelle minoriteter.

Loven, som altså ifølge dommerne også beskytter seksuelle minoriteter, beskyttede i forvejen ansatte mod diskrimination på baggrund af køn, race, nationalitet og religion.

Rettighederne er sikret i en bestemmelse fra den føderale borgerrettighedslov fra 1964.

For homoseksuelle og transkønnede i USA er det en stor dag, mener Vandy Beth Glenn, som er en transkvinde.

Hun er en af mange transkønnede, som har oplevet at blive fyret fra arbejdet for at være transkønnet. Men det står nu helt klart, at det ikke er tilladt.

- Ingen transpersoner og homoseksuelle personer kan blive fyret eller diskrimineret for at være homoseksuel eller transkønnet. Det er nu tydeligt i landets lov, siger Vandy Beth Glenn.

- Dette er en sejr for alle amerikanere, siger Glenn efter afgørelsen.

Hun siger videre, at tårerne pressede sig på, da afgørelsen faldt.

Den konservative højesteretsdommer Neil Gorsuch var blandt dem, der stemte for afgørelsen.

- En arbejdsgiver, som fyrer et individ bare for at være homoseksuel eller transkønnet, bryder loven, hedder det i Gorsuchs begrundelse.